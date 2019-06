Das Münchner Rathaus soll zwar am Marienplatz bleiben, nimmt Stadträtin Anna Hanusch (Grüne) im AZ-Gespräch vorweg. Aber ein Teil der Verwaltung könne nach Fertigstellung 2029 ins Hauptbahnhofgebäude beziehungsweise in das geplante Hochhaus am Starnberger Flügelbahnhof ziehen.