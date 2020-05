München - Die beiden Ehrenpräsidenten Franz Beckenbauer und Uli Hoeneß schauen sich das erste Heimspiel des FC Bayern München nach dem Re-Start in die Bundesliga im Stadion an. Das berichtete die "Bild" (Freitag) vor der Partie des Rekordmeisters gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr/Sky).