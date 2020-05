Laut Sagnol habe sich der Verein in den letzten Jahren etwas verändert: Denn anders als zu seiner aktiven Zeit würde es an der Säbener Straße mittlerweile nicht mehr ganz so familiär zugehen. "Damals war das alles bei weitem nicht so groß wie heute. Die Beziehungen untereinander in den einzelnen Abteilungen waren enger, da gab es nicht rund 600 Mitarbeiter."