Umgekehrt hatte noch am Freitagnachmittag RB-Sportdirektor Markus Krösche eine "zeitnahe Entscheidung" in der Personalie Timo Werner angekündigt. Verschiedenen Berichten zufolge soll indes die angeblich geforderte Ablöse von 60 Millionen Euro den Bayern für einen Spieler zu teuer sein, der in Leipzig nur noch ein Jahr Vertrag hat.