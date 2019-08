"Ich war geschockt" Herzogin Meghans "Vogue"-Cover: Nur Salma Hayek war eingeweiht

Die beiden Frauen hatten sich zuvor nicht gekannt. Aber als Meghan sie gefragt habe, ob sie bei einem Projekt mitmachen würde, um Frauen zu unterstützen, sei sie "begeistert" gewesen, erzählt die Schauspielerin. Sie habe gedacht, dass Meghan einen Artikel über Wohltätigkeitsarbeit machen wolle - und sei dann von der Information "total geschockt" gewesen, so Hayek, dass die Herzogin die Frauen auf dem Cover haben wollte, die sie am meisten bewundere, und sie zu diesen zählt: "Sie fing an darüber zu reden, wie sie mich sieht und warum sie mich ausgewählt hat", so die 52-Jährige weiter.