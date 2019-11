München - Bilder sagen mehr als tausend Worte. Dienstagnachmittagt tauchte Nicole Bierofka am Trainingsgelände der Löwen auf. Sie weinte. Kurz nach 14 Uhr marschierte Ehemann Daniel aus der Geschäftsstelle der Sechzger, stieg mit Tränen in den Augen in sein Mercedes-Cabriolet und verließ das Vereinsgelände.