FC Bayern: Rummenigge zeigt hohe Erwartungen

Und er machte damit die Erwartungshaltung der Bayern-Bosse deutlich. "Wir haben jetzt wichtige Monate vor uns, die jetzt am Samstag mit dem Spiel in Mönchengladbach beginnen. Diese nehmen dann ihren Fortlauf mit dem ersten Höhepunkt, wenn wir am 13. März hier gegen den FC Liverpool das Rückspiel haben", sagte der 63-Jährige: "Ich hoffe, dass wir dann auch ins Viertelfinale einziehen. Das wird schwierig, kein Selbstläufer. Aber wir sind durchaus optimistisch, dass wir die Krise, die wir im Oktober und November ohne Frage hatten, hinter uns gebracht haben und die Mannschaft gut in der Spur ist."