"Ich: Die Autobiografie" erscheint Elton John über Diana: "Die Trauer ist außer Kontrolle geraten"

"Diana hätte das nicht gewollt"

Der Musiker habe begonnen, sich "wirklich unwohl damit zu fühlen", dass das Stück so lange erfolgreich blieb. Dieser Erfolg bedeutete, so Elton John, dass es Woche für Woche Aufnahmen von Dianas Beerdigung in einer Musikshow gegeben habe - es fühlte sich fast so an, als wäre die Trauer um sie "außer Kontrolle" geraten. "Ich habe wirklich nicht geglaubt, dass Diana das gewollt hätte." Er selbst wollte dazu nichts beitragen und sagte einen Auftritt in der Talkshow von Oprah Winfrey (65) ab, erklärte er. Die Diana-Version von "Candle In The Wind" sei zudem nie auf einem "Greatest Hits"-Album von ihm erschienen.