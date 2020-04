Cathy Hummels richtet Botschaft an männliche Kritiker

Diese negativen Hass-Kommentare will sich Cathy allerdings nicht gefallen lassen und richtet ein klares Statement an ihre männlichen Hater: "Mein Sohn hat in meinem Körper gewohnt und ein paar liebevolle Erinnerungen und Spuren hinterlassen. Schade, dass ihr dieses Glück, dass ein Kind in euch wächst, niemals erleben könnt. Ich hab lieber “Falten” als dass ich diese Erfahrung nicht gehabt hätte."