20:15 Uhr, kabel eins, Cowboys & Aliens, Sci-Fi-Western-Mystery

Mitten im Wilden Westen kommt ein namenloser Fremder (Daniel Craig) 1873 in das staubige Städtchen Absolution in Arizona. Doch genauso wenig wie der Mann über seine eigene Identität Bescheid weiß, weiß er, wie er an das Metallband an seinem Arm kam. Der Ärger mit dem Sheriff und Rinderbaron Colonel Dolarhyde (Harrison Ford) lässt nicht lange auf sich warten, als dieser in ihm den gesuchten Outlaw Jake Lonergan erkennt. Doch gerade als Jake ins Gefängnis gebracht werden soll, fallen brutale Aliens über den Ort her. Mit ihren Raumgleitern fangen sie Einheimische ein und legen nebenbei alles in Schutt und Asche.