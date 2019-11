Volvo S60 T8: Reichweite im Test deutlich kürzer

Maximal 58 Kilometer Strom-Reichweite gibt Volvo für den Doppelherz-S60 an. In der Praxis werden daraus maximal 30, bei Kälte noch deutlich weniger. Und damit kommen wir auf die eingangs dargestellte Polarisierung in Sachen Plug-in.