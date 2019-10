Mittlerweile ist Daniel Aminati schuldenfrei und schätzt seinen Erfolg, wie er gegenüber "t-online" erzählt: "Ich bin kein Sicherheitsmensch, aber mit der Erfahrung von früher würde ich heute immer auf Plus gehen. Es geht in allen Bereichen um Achtsamkeit – Job, Geld, Liebe, Körper. Wenn du mit allem einigermaßen achtsam umgehst, kannst du in Hülle und Fülle leben."