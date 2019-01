Fall 2: "Das kann ich mir nicht leisten"

Petra M. (60) wohnt im Hohenzollernkarree. Ihr Vermieter will 645 Euro mehr nach dem Umbau. In der Wohnung, in der die Schwabingerin lebt, hat schon ihre Großmutter gewohnt. Der Mietvertrag für die 49-Quadratmeter große Wohnung in der Clemensstraße stammt noch aus dem Jahr 1940. Vor 27 Jahren hat die heute 60-Jährige den Vertrag übernommen.

"Ich soll 645 Euro mehr Miete bezahlen als bisher. Das ist Wahnsinn – das kann ich mir nicht leisten", sagt die Verkäuferin. Der Vermieter plant eine Wärmedämmung an den Außenwänden, neue Fenster, den Anbau von Balkonen und neue Wohnungstüren. Insgesamt 230 Mietparteien sind von den Modernisierungsmaßnahmen, die kurz vor dem Jahreswechsel mitgeteilt wurden, betroffen. Petra M. und 70 weitere lassen sich vom Mieterverein vertreten.

Erhöhung um 163 Prozent ist legal

Zur Zeit zahlt die Verkäuferin noch rund 500 Euro warm (kalt: 395 Euro). Nach der Modernisierung hat ihr Vermieter, die Max-Emanuel-Immobilien GmbH eine Kaltmiete von 1.040 Euro angekündigt – eine Erhöhung um 163 Prozent! Und das ganz legal. Der Vermieter will das Karree zwischen Herzogstraße, Erich-Kästner-, Clemens- und Fallmerayerstraße in den kommenden fünf Jahren "an eine zeitgemäße Wohnsituation anpassen".

Doch die meisten Arbeiten sind erst 2021 geplant. Ende 2019 soll zunächst nur mit den Fundamenten begonnen werden. Volker Raststätter, Geschäftsführer des Mietervereins hält dieses Vorgehen für unzulässig: "Weil klar wird, dass es dem Vermieter nur darum geht, Kosten nach alter Rechtslage auf die Mieter umzuwälzen." Der Mieterverein will gerichtlich dagegen vorgehen.

Lesen Sie auch: Wucherpreis in München? Mieter zieht vor Gericht