Ein aggressiver Hund lief am Samstag gegen 18.30 Uhr am Münchner Hauptbahnhof frei herum und griff Passanten und Polizisten an. Die Beamten erschossen das Tier. Wer ist schuld und was tun, wenn ein Hund angreift? Hundetrainierin Nathalie Örlecke (089dogs) erklärt’s.