Das Nichtstun ist doch nichts für ihn: Andreas Gabalier (35, "I sing a Liad für di") hatte angekündigt, sich eine Auszeit zu nehmen. Dann kam Corona – und der Volks-Rock’n’Roller, der sich auf seinen Bauernhof in Graz zurückgezogen hat, hatte noch viel mehr Zeit als erhofft. Erst brachte er einen Corona-Song heraus, jetzt gibt es eine neue Mode-Kollektion von ihm für den Otto-Versand (in Österreich; manche Teile sind auch in Deutschland zu bestellen). Hulapalu zum Tragen.