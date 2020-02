Fair – Freie Allianz für Innovation und Rechtsstaatlichkeit: Die Liste will die Interessen von Münchnern mit Migrationshintergrund vertreten.

Die Partei: Die Satirepartei hat schon zwei Sitze im Europaparlament und will jetzt auch in München Politik machen.

Zusammen Bayern: Die Partei hat eine multikulturelle Stadtratsliste zusammengestellt.

Volt: Die erste paneuropäische Partei möchte grenzübergreifend Politik machen – für ein föderales Europa

Verdächtig still war es am Montag um die Piratenpartei/Demokratie in Bewegung und die Tierschutzpartei – trotz mehrfacher Anfrage. Die endgültigen Ergebnisse wird das Wahlamt der Stadt am Dienstag bekanntgeben.