Hüftkreisen mit Nancy, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

Finale bei GNTM! Modelchefin Heidi Klum hat ihre Nachwuchsmodels in der 14. Staffel von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" auf eine Reise in die Welt der Mode mitgenommen. Eine ihrer Finalistinnen kürt sie nun im Düsseldorfer ISS Dome zu "Germany's next Topmodel" 2019. Aber welche Topmodel-Anwärterin schafft es bis an die Spitze und tritt in die Fußstapfen von Lena Gercke, Stefanie Giesinger und Toni Dreher-Adenuga?