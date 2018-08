Der Caterer der Allianz Arena, die DO & CO München GmbH bestätigte unserer Redaktion, dass er bei HoWe bestellt, zuvor hatte die "Bild" berichtet. "DO & CO hat am Ende der vergangenen Saison erneut eine Blind-Verkostung für seine Wurst-Produkte durchgeführt. Aus Qualitäts- und Geschmacksgründen hat sich DO & CO für die weiße Bratwurst von HoWe entschieden, die wir auch für unsere Currywurst verwenden werden", so eine Sprecherin.