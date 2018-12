"Frau Merk hat mir persönlich versichert, dass wir dieses Hotel bauen können", sagt Haupt. Der erste Bauantrag war wegen Problemen mit dem Anlieferverkehr abgelehnt worden. Der zweite Bauantrag wurde im Oktober 2018 eingereicht. "Vonseiten des Planungsreferats haben wir klare Signale der Genehmigungsfähigkeit. Wir rechnen mit einer Baugenehmigung im Frühjahr 2019", heißt es in einer Mitteilung der Concrete Capital.

"Deshalb bekomme ich nicht weniger Miete"

Dass der Projektentwickler DC Values gegenüber ein weiteres Motel One plant, will Haupt vor zwei Monaten erfahren haben. "Es ist mir völlig egal, ob wer gegenüber ein Hotel baut, weil deshalb bekomme ich nicht weniger Miete." Denn Concrete Capital hat mit Motel One einen Mietvertrag über die Zimmer geschlossen. Haupt wehrt sich gegen die Anschuldigungen, das Motel One in der Schillerstraße sei das Haupthaus und das in der Bayerstraße ein Satellit.

Im Planungsreferat heißt es, es gebe keine Hinweise, dass es sich bei den beiden Häusern um ein einzelnes Hotelprojekt handele.

"Dann müssen auch die anderen Hotels investieren"

Aber Hoteliers im Bahnhofsviertel sagen: 472 Quadratmeter Rezeption für 281 Zimmer und 64 Quadratmeter Rezeption für 177 Zimmer – das sei ein gemeinsames Bauprojekt, das auch so genehmigt werden muss. Dass andere Hoteliers gegen das Projekt seien, sieht Haupt als naturgegeben an: "Ein Motel One treibt den Zimmerstandard nach oben. Dann müssen auch die anderen Hotels investieren."

Haupt glaubt, dass mit den zwei Motel-One-Neubauten ein Stein ins Rollen kommt, so dass weitere alte Gebäude abgerissen werden: "Natürlich wertet das den Standort auf. Man kann sich über die Hotelentwicklung aufregen, aber hier wird gebaut."