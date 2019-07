Schon damals sei er in Kontakt mit dem damaligen Teammanager Bernhard Winkler gestanden und habe gehofft, die Giesinger in sein Hotel lotsen zu dürfen. Zwei Jahre später folgte der Deal, aufgrund Sechzigs leerer Kassen und dank der Verbandelung mit Gorenzel, zum Nulltarif. "1860 ist ein geiler Verein und die Region ist für uns touristisch interessant." Von daher erhofft sich der Unternehmer eine "Win-win-Situation". Wobei: : "Die Löwen kommen sicher besser weg." Aber, so sagt Dilly schulterzuckend und mit Anflug eines mitleidigen Grinsens: "Sechzig hat es halt nicht leicht."