Wenn an dieser Stelle in zweieinhalb Jahren ein neues Hotel steht - der neue Königshof von den Architekten Nieto Sobejano Arquitectos - wird der Münchner sich an den neuen Ausblick gewöhnen müssen. Die "spektakuläre Raumkaskade", wie man die Fassade bei den Inhabern Geisel Privathotels angekündigt hat, wirkt höchst modern.