Ja, man will es nicht glauben. Aber auch viele Mütter mit ihren Kindern sind in München inzwischen von Obdachlosigkeit bedroht. Die üblen Mieten (wogegen 10.000 Münchner am Samstag demonstrierten) und ihre Folgen: Für manchen dreht sich die Preisspirale einfach viel zu schnell. Und günstige Ersatzquartiere hat die Stadt auch nicht so viele, wie es bräuchte.