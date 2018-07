Bayerische Polizei sammelte Daten über Schwule und Lesben

Bis 2005 sammelte die Polizei in Bayern Daten über Schwule und Lesben in der „Rosa Liste“. So konnte die Polizei gezielt nach Schwulen und Lesben suchen. Der Bundesverband der Velspol deckte den Skandal auf. Dass nicht Gewalt von Schwulen und Lesben, sondern gegen Schwule und Lesben das Problem ist, wurde in Bayern noch nicht erkannt. Im Einsatzbericht gibt es keine Möglichkeit für Beamte anzukreuzen, dass es sich bei einer Straftat um Hasskriminalität wegen der sexuellen Orientierung handeln könnte. Homophobie taucht deshalb in der bayerischen Kriminalstatistik nicht auf. "Die Problematik liegt aber auch darin, dass Kollegen eine homophobe Straftat nicht erkennen", sagt Appenzeller. Dann würde der Staatsschutz ermitteln.

Mitte Juli findet das Bundesseminar der Velspol in Räumlichkeiten der Münchner Aidshilfe statt. In Hamburg waren die Polizisten zuletzt vom Senat ins Rathaus in einen opulenten Saal zum Bundesseminar eingeladen worden. In München gibt’s keine Räume für Velspol.

Das Ziel von Velspol: Dass der Polizeipräsident in Uniform beim CSD mitläuft – als klares Zeichen an alle lesbischen, schwulen, trans- und heterosexuellen Polizisten.

