Die Feinstaubwerte steigen an Silvester um das Zwölffache

Die Rathaus-SPD nennt in ihrem Antrag, in dem sie Feuerwerk-Verbotszonen in der Stadt fordert, Zahlen aus der jüngsten Silvesternacht: 70 Tonnen Böller-Müll mussten beseitigt werden. Am Stachus stiegen die Feinstaubwerte zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens von 41 auf 524 Mikrogramm Feinstaub.