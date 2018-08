Rüsselsheim - Opel kann endlich wieder positiv in die Zukunft blicken. Nach nur einem Jahr unter der Regie von PSA schreiben die Rüsselsheimer schwarze Zahlen. Das grenzt fast an ein Wunder: Als Tochter von General Motors hat Opel 20 Jahre lang immer nur Verluste gemacht. Jetzt aber scheint Licht am Ende des Tunnels – und Opel will durchstarten. Zwar hat man in Deutschland Kompetenzen abgeben und Personal abbauen müssen, aber man kann jetzt voller Zuversicht planen. Der letzte Halbjahresbericht warf immerhin einen Gewinn von rund 500 Millionen Euro aus. Als nächster Hoffnungsträger gilt der neue Opel Corsa, der 2019 auf den Markt kommt.