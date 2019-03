Ein Groll, der auch nach der Pleite in Giesing nicht so leicht verflog. "Der Elfmeter war keiner", zitierte die "NOZ" SVM-Spieler Steffen Puttkammer. Kurzer Rückblick: Nach knapp einer halben Stunde hatte David Vrzogic den kreuzenden Stefan Lex im Sechzehner angeblich so berührt, dass dieser nicht anders konnte, als abzuheben - und damit den Elfmeter rausholte. Oder war es vielmehr ein recht freiwilliger Hechtsprung? Obwohl Lex auch so die Chance auf ein Tor hatte?