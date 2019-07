Petition: Hoeneß als "Lotse des Vereins"

Darin heißt es: "Die Welt wandelt sich, Gewissheiten wanken. Doch auf eines konnten wir uns immer verlassen wie auf das Amen in der Kirche: einen starken FC Bayern München mit Meisterschaften in Serie und europäischem Spitzenfußball. Diese Konstante verdanken wir einem Mann: Uli Hoeneß." Und weiter: "Egal wie stürmisch die See, Uli Hoeneß ist unser Fels in der Brandung, unser Garant für dauerhaften Erfolg beim FC Bayern München. Der Lotse des Vereins darf jetzt nicht von Bord gehen!"