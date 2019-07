AfD-Landeschef Sichert selbst umstritten

AfD-Landeschef Martin Sichert, der selbst heftig in der Kritik steht, rief die Partei zu Geschlossenheit auf. Einigkeit sei der Schlüssel zum Erfolg, sagte er. "Es gibt nur einen, der uns aufhalten kann, und das sind wir selbst." Sichert griff dabei den Thüringer Landeschef Höcke scharf an: Dieser solle sich um Thüringen kümmern und aufhören, sich immer wieder in Bayern einzumischen und Abstimmungen in der Fraktion zu beeinflussen: "Hör endlich auf, uns zu spalten."