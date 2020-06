Und was er auf dem Court sah, sorgte für noch bessere Stimmung bei dem 43-Jährigen. Mit einem deutlichen 110:79-Sieg gegen Crailsheim meldeten sich die Gastgeber nach ihrer überraschenden Niederlage gegen Ulm (85:95) nämlich als Titelfavorit zurück. Nach dem missratenen Auftakt hatte Pesic noch gesagt: "Wir waren in einem Modus, wenn wir den nicht schnell ändern, dann wird das Turnier für uns schnell vorbei sein." Gegen Crailsheim präsentierten sich die Bayern zumindest in einem anderen Modus. Ob es der Meistermodus ist, werden die nächsten beiden Wochen zeigen. "Wir haben eine gute Antwort auf das erste Spiel gegeben", sagte Chefcoach Oliver Kostic, "aber das war jetzt nur ein Spiel, ein erster Schritt in einem langen Turnier." Weiter geht das für die Bayern zunächst mit den abschließenden Gruppenspielen am Freitag (16.30 Uhr) gegen Göttingen und am Sonntag (19 Uhr/beides live bei Magenta Sport) gegen Geheimfavorit Oldenburg.