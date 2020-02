Hoeneß, Rakers und Co. sagen ab Streit um SemperOpernball: Sieben Fakten zum Desaster in Dresden

Es sollte alles so schön werden, jetzt droht der diesjährige SemperOpernball am 7. Februar in Dresden in einem völligen Desaster zu enden. Zahlreiche Gäste, Laudatoren und sogar Moderatoren sagten ihre Teilnahme bereits ab. Der Veranstalter reagierte nach einer umstrittenen Ordensverleihung mit einer Entschuldigung und einem angepassten Ablaufplan. Doch warum liefen die Planungen so brutal aus dem Ruder? Ein Überblick in sieben (F)Akten.