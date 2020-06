Ein höheres Gehalt für Berufseinsteiger in der Pflege also – eine Forderung, die schon oft in Parteiprogrammen stand und nach der Wahl schnell wieder in Schubladen verschwand und verstaubte. Ob er diese Lohnerhöhung auch politisch einfordern und kommunizieren werde?

Noltings Wort hat bundesweit Gewicht

Nolting scheint das Thema wichtig zu sein. Er denkt da an die oberste Stelle. "Da sollten wir auch mal das Gespräch mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) suchen", so Nolting. Noltings Wort hat bundesweit Gewicht: Der 56-jährige Theologe ist und bleibt weiterhin Sprecher aller Großstadtdiakonien Deutschlands.

Doch zunächst möchte der Pfarrer erst einmal in seiner neuen Heimat richtig ankommen. "München kannte ich bisher nur als Tourist", sagt Nolting, der seit zwei Wochen in der Stadt wohnt und ebenso lange seinen Posten eingenommen hat. Das sei bisher "eine sehr intensive Phase" gewesen. Flüchtlinge, Obdachlose, Jugendhilfe: Er sei fasziniert, wie umfänglich aktiv die Innere Mission in München ist.

"Mein Eindruck von der Bürgerschaft ist, dass sich hier eine unglaubliche Kreativität entfaltet und dass es ein sehr solidarisches Miteinander gibt", sagt Nolting. Dieses solidarische Potenzial wolle er bestmöglich ausschöpfen.

