München - Handy-Akkus, die innerhalb von Sekunden in Flammen aufgehen. E-Roller, die Feuer fangen. Alles schon geschehen in München. Auch ein Elektroauto ging bereits in Flammen auf, doch das war alles andere als ein technischer Defekt oder ein Unfall. Mehr als 15 Fahrzeugbrände musste die Münchner Berufsfeuerwehr 2019 löschen, auch dieses Jahr gab es bereits einige. Nur ein einziges Mal handelte es sich dabei um ein Elektroauto, einen rund 150.000 Euro teuren BMW i8, der in Thalkirchen am Straßenrand parkte.