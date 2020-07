Der Komet Neowise ist derzeit mit bloßem Auge am Himmel zu erkennen – auch über München! Eine Besonderheit, weil der Komet der Erde nur alle 5.000 bis 7.000 Jahre so nahe kommt, dass er ohne Fernglas oder ähnliche Ausrüstung zu sehen ist. Seit 10. Juli ist er in München besonders gut zu sehen, voraussichtlich bis Ende Juli. Die besten Chancen hat man wohl am 23. Juli – dann steht er der Erde am nächsten. Ende März wurde der Komet mit dem Weltraumteleskop "WISE" entdeckt, woher auch der Name stammt. Wer lieber auf den Fachbegriff zurückgreift, kann den Kometen aber auch einfach C/2020 F3 nennen.