"Alle Pannen dieser Welt" - "Repariert Mario!"

Gleich drei Versionen des Klempners aus dem Nintendo-Spiel tauchen im Olympiastadion auf: Zuerst Samouil Stoyanov, der mit dem Go-Kart auf den Rasen trebbelt und dabei gehörig ins Schleudern gerät. Im roten Overall macht Stoyanov ein paar Mario-Warmup-Übungen mit dem Publikum und bietet sich als Leitfigur an wie es auch Lilienthal war: einer, der auf die Münchner Kleidungsetikette herzlich pfiff und sein Wägelchen Kammerspiele trotz riskanter Schlenker letztlich auf Kurs hielt. Später taucht Damian Rebgetz als Mario auf, der Australier ein entspannter Flaneur mit falschem Bauch auf dem Rasen und wie so oft in seiner Kammerspiele-Zeit musikalisch eingestimmt. Sogar die Deutschlandhymne summt Rebgetz kurz an und lädt zum Call-and-Response ein: "Alle Pannen dieser Welt", ruft er. "Repariert Mario!", ergänzt das Publikum. Auf einen Chef, der die Dinge immer wieder ins Lot bringt, hofft jedes Ensemble, aber welcher Intendant kann schon wie der Papa alles richten?

Okadas Performance träumt sowieso davon, dass nicht nur eine Person die Szenerie bestimmt: "Vielleicht ist Mario gar nicht der Name eines Individuums, sondern einer ganzen Spezies", überlegt sich Jelena Kulic, auch sie eine der gewachsenen Größen in Lilienthals Ensemble und auf der Südseite des Olympiastadions Teil einer verstreuten Gruppe von Naturwesen, die mit ihren grünen Kostümen inmitten der grünen Sitze fast verschwinden. Zur Tarnung nehmen Insekten die Farbe ihrer Umwelt an, aber sie machen schon ihr eigenes Ding und könnten eines Tages den ganzen Laden übernehmen.

"Ein Theater geschenkt, das es hier noch nie gegeben hat"

Das apokalyptische Ökomärchen von der Natur, die sich eines Tages ihr Territorium von den fahrlässigen Menschen zurückerobern wird, mit dem Virus als Vorboten, liegt bei Okada in der Luft, aber konkret greifbar ist und war bei ihm schon immer wenig. Poesie entsteht in den Lücken, in Bewegungen, die man nicht konventionell dechiffrieren kann. Den Regiestil Okadas, so skurril-naiv wirkend und geschickt zugleich, konnte man in den letzten Kammerspiele-Jahren häufiger erleben, so wie Lilienthal insgesamt auf ein internationalisiertes Theater setzte, auf Kooperationen unter Leuten, die auch auf dem Rasen des Olympiaparks ganz bewusst unterschiedliche Sprachen sprechen und jede und jeder für sich seine individuelle sportliche (Tanz-)Einlage auf dem weiten Rasen genießt.

Dennoch wirken sie wie ein Team, ein gewachsenes Ensemble, das sich damals noch finden musste. Kam bei manchen Pannen die Reparatur vielleicht schlicht einen Tick zu spät? Lilienthal habe München "ein Theater geschenkt, das es hier noch nie gegeben hat", erklärte Kulturreferent Anton Biebl nach der Performance bei einem Empfang hinter den Rängen des Olympiastadions und erinnerte an den schweren Start des Intendanten. Lilienthal steht dabei in einigem Abstand, hört zu und bekommt nach Biebls Rede den verdienten, lang anhaltenden Applaus. Ein rührender Moment. Und durch die riesige dunkle Wolke hinter Lilienthal brachen doch tatsächlich Sonnenstrahlen durch.

