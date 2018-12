Thuje Aubinger Heckenstreit: Nachbarn vor Gericht

Der Fall: Am 29. September 2016 forderte der Anwalt der Klägerin den Nachbarn schriftlich zu einem Rückschnitt der Thujen auf. Der Beklagte antwortete: "Wir werden die erforderlichen Maßnahmen im Frühjahr 2017 durchführen." Das Frühjahr kam und ging. Nichts passierte. Am 22. Juli 2017 schrieb der Beklagte dann aber, dass er von Verjährung ausgehe und die Hecke so lasse wie sie ist.