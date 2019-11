Cooper Hefner (28), der Sohn des verstorbenen "Playboy"-Gründers Hugh Hefner (1926-2017), hat seine Verlobte Scarlett Byrne (29) geheiratet. Die Schauspielerin ist bekannt für ihre Rolle der Pansy Parkinson in einigen "Harry Potter"-Filmen. Cooper Hefner verkündete die Nachricht über die Hochzeit in Kalifornien via Social Media. Auf Instagram postete er mehrere Fotos von sich und seiner Braut.