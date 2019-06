Vom Studium in Regensburg auf die große TV-Bühne am Samstagabend. Damals schauten noch über fünf Millionen Zuschauer das DSDS-Finale 2004, das Sängerin Elli Erl für sich entschied (Denise Tillmanns landete auf Platz zwei). Mit der Single "This is my life" (von Dieter Bohlen geschrieben) landete die Castingshow-Gewinnerin auf Platz drei der Charts.