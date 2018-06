Sascha Mölders macht den Hochzeitsreporter

Markus Ziereis, Aaron Berzel, Nicholas Helmbrecht und auch Torjäger Sascha Mölders waren unter den Gästen auf einem Weingut in der Pfalz und Letzterer dokumentierte die Feierlichkeiten, wie schon in Fürstenfeldbruck, auf Instagram. Auf dem Foto lächeln die Löwen, gemeinsam mit dem Traumpaar, in die Kamera.