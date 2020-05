Im Frühjahr verdient der Circus Krone am meisten Geld - eigentlich

Eigentlich wäre jetzt Hochsaison, Krone wäre auf Tournee durch 25 Städte in Deutschland. Drei Winterprogramme hatten über 400.000 Besucher in den Kronebau in München gelockt, bei Eintrittspreisen zwischen 17 und 48 Euro. Aber das meiste Geld wird im Frühjahr und Sommer verdient, wie Lacey sagt. Erste Station im März war Augsburg. In Mannheim "hatten wir schon 120.000 Euro investiert nur für die Werbung, da war ein zehntägiges Gastspiel geplant anschließend. Die Stallungen und die Elektrik hatten wir schon aufgebaut." Dann kam der Lockdown.