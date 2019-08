Polizei bringt Löwen-Busse zum Stadion

Auch die Organisation der gemeinsamen Anreise per Bus verdeutlicht, wie ernst die Polizei die Lage einschätzt. Wie die Löwen auf ihrer Website mitteilen, sollen sich sämtliche Busse bis 16.15 Uhr auf der Raststätte Hockenheim sammeln. Die Polizei werde dann gewährleisten, dass die Fahrzeuge "geschützt am Ziel in Mannheim ankommen werden".