"Die offensichtlich Streit suchenden Anhänger des TSV 1860 München wurden einer Personenkontrolle unterzogen", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dabei wurde sogenannte Passivbewaffnung, also Vermummungsmaterial und Handschuhe, sichergestellt. Außerdem wurden Kleinstmengen an Betäubungsmitteln gefunden. Unter dem Strich stehen 13 Verstöße gegen das Versammlungsgesetz sowie drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.