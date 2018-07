Hitzewelle rollt an Es wird wieder heiß: Nächste Woche bis zu 40 Grad!

Die kommende Woche geht der Sommer in Deutschland tatsächlich in die heiße Phase: gleich an mehreren Tagen kratzen wir an der 40-Grad-Marke. "Bislang war es zwar fast immer sehr warm, es gab aber noch nicht über mehrere Tage in weiten Teilen des Bundesgebiets über 30 Grad", erklärte am Freitag der Meteorologe Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Subtropische Luftmassen könnten das schon bald ändern.