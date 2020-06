Hitzebeständig und strahlend schön Visagistin verrät: So bleibt das Make-up trotz Maske frisch

Um die Augen trotz heruntergefahrenem Make-up richtig in Szene zu setzen, verrät die Visagistin einen simplen Trick. "Gerade jetzt im Sommer sind schimmernde Highlights unter der Augenbraue, auf dem beweglichen Lid und im inneren Augenwinkel sehr schön." Vor allem Pastelltöne würden dem Augen-Make-up Frische verleihen. Bei blauen Augen rät die Expertin zu Bronze, "gern Metallic". Warum? "Komplementärfarben betonen immer die eigene Augenfarbe."

Der Haut Pausen gönnen

Was am Morgen draufkommt, sollte am Abend auch wieder heruntergenommen werden. "Skincare ist wichtiger denn je, damit die Haut strahlend und rein ist und keine Pickel entstehen können", sagt die Make-up-Artistin. Sie empfiehlt daher nicht nur, "die Haut jeden Abend sehr sorgfältig zu reinigen", auch sei es wichtig, der Haut zwischendurch Pausen zu gönnen. "Meine Empfehlung wäre, immer zwei Masken für unterwegs dabei zu haben und für einen Frischekick alle 30 Minuten mal eine Maskenpause einzulegen und durchzuatmen."