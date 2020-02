München: Vorbild für weitere Post-U-Bahnen

Nach Münchner Vorbild verkehrten Post-U-Bahnen später in Städten der Schweiz und in London, dort bis 2003. Als in München – vorangetrieben durch Hitlers Wahn von der "Neuen Hauptstadt der Bewegung" – der Bau einer echten U-Bahn am 22. Mai 1938 in der Lindwurmstraße startete (der Autor hat das stetige Dröhnen der Dampfhämmer als Bub erlebt), wurde ein kühnes Konzept mitentwickelt: Eine Fracht-U-Bahn sollte einen künftigen Kopfbahnhof in Pasing mit dem Flughafen Riem verbinden. Der Krieg verschüttete die unterirdischen Pläne ebenso wie die Baugrube am Goetheplatz.