Historische Bilder: Zeitreise durch Schwabing

Was auffällt: Die Wohnhäuser haben sich gar nicht groß verändert. Das Außenrum umso mehr. So hatte man bis kurz nach dem Krieg einen freien Blick auf die Pfarrkirche St. Sebastian, die Ende der 20er Jahre auf freiem Feld an die Karl-Theodor-Straße gepflanzt worden war. Eine stattliche Kirche, die im Krieg einen Volltreffer erlitten hatte – und nach dem Krieg ein wenig niedriger wieder aufgebaut wurde. Die Kirche ist stets ein Blickfang auf den Fotos – egal in welchem Jahrzehnt.