Darüber hinaus bin ich (leider) auch leidenschaftlicher Sammler und historisch interessiert. Da liegt es nahe, auch historische Bilder mit regionalem Bezug zu sammeln. Bei Besuchen von Flohmärkten, aber auch bei Haushaltsauflösungen oder wenn, wie bei uns im Viertel leider an der Tagesordnung, Gebäude vor dem Abbruch ausgeräumt werden, konnte ich schon viele Fotodokumente oft buchstäblich in letzter Sekunde aus dem Container retten. Auf die Schnelle habe ich mal einen bunten Querschnitt von Aufnahmen von den 20er Jahren bis zu den 70ern und 80ern zusammengestellt. Die Fotos befassen sich mit dem heutigen Münchner Stadtteil Obermenzing, in dem ich aufgewachsen bin und der bis 1939 eine eigenständige Gemeinde und dem Amtsgericht Dachau (heute Kreis) zugehörig war.