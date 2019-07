Historische Bilder aus der Altstadt

Alle Bilder wurden direkt vom Negativ eingescannt. Kratzer und Fehlstellen auf den originalen Negativen sind zum Teil noch zu sehen. Was es konkret zu sehen gibt? Viele Fotos aus der Altstadt, in der der gebürtige Ostpreuße Klaus Segatz damals zu tun hatte. Er hatte 1948/49 in München eine Maurerlehre am Elisabethplatz absolviert und arbeitete danach auf Baustellen in der ganzen Stadt.