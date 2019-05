Stachus: 1970, Marienplatz: 1960

AZ-Leser Manfred Westhoff (78) hat ebenfalls gekramt – und zwei wahre Foto-Schätze ausgegraben: Zum einen ist das ein Foto vom Stachus als Großbaustelle, aufgenommen im Jahr 1970. Chaotisch schaut’s aus, aber S-Bahn und Stachus-Bauwerk gehen der Vollendung entgegen. Das zweite Bild:

Die 1er an der Tramhaltestelle am Marienplatz – genau da, wo heute der wiederaufgebaute Alte Rathausturm steht. Ansonsten: Ganz schön viel Verkehr in der Altstadt! "Die Fotos habe ich gemacht, in jungen Jahren haben wir in München gewohnt", schreibt Manfred Westhoff, der inzwischen mit seiner Frau in Waldkraiburg lebt und seit seinem 18. Lebensjahr treuer Leser der Abendzeitung ist.

Recht herzlichen Dank dafür!

1972: Eröffnung der Fußgängerzone

Auch AZ-Leserin Rosemarie Popp (76) hat es weg aus München verschlagen – nach Aham bei Landshut, wo sie mit ihrem Mann Ludwig ein Haus gebaut hat. Tief im Herzen ist sie freilich Münchnerin geblieben und hat uns Fotos aus den frühen 70er Jahren zugeschickt. Hier zu sehen: ein Familienausflug 1972 in die neueröffnete Fußgängerzone. Vor der Michaelskirche und den (längst verschwundenen) Pschorr-Hallen posiert Ludwig Popp mit Tochter Claudia auf der Schulter, die heuer 50 wird. Deren Sohn ist natürlich auch in München zur Welt gekommen. Herzlichen Dank dafür!

Altstadt in den 60ern

Thomas Muencke schreibt: Anbei gescannte Dias aus dem Nachlass meiner Großmutter. Meine Oma mütterlicherseits lebte nach dem Krieg in der Elisabethstraße mit ihrem Mann und den vier Kindern. Ich glaube, dass die Dias nicht von ihr, sondern von ihrer Freundin stammen. Mit ihr verbrachte sie in den 50/60er Jahren sehr viel Zeit. Die Freundin hatte anscheinend Geld und besaß neben einem Auto auch eine Fotoausrüstung und streifte durch München. Ich selbst entdeckte die Foto-Schätze vor zehn Jahren, als ich meinen Keller aufräumte und einen Koffer öffnete, in dem sich neben Filmrollen auch ein paar Dias fanden.

Aus dem Auto heraus

AZ-Leser Jock Saller ist 40 Jahre lang Taxi gefahren, um sich sein Künstlerdasein als freier Maler und seine Malreisen in die Türkei, nach Afghanistan und in die Sahara zu ermöglichen. Seine Fotoreihe ist 1980/81 entstanden. "Ich machte Porträts von meinen Fahrgästen in deren Einverständnis sowie Fotos von der Stadt, immer aus der Perspektive des Autofahrers", schreibt uns Jock Saller. Insgesamt existieren noch etwa 70 Abzüge im Format 18x24. Zu sehen sind etwa Szenen vom alten Riemer Flughafen, vom Stachus oder auch von der Wiesn einen Tag nach dem Attentat 1980. Und immer aus der Fahrer-Perspektive aus dem Taxi heraus.