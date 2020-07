So egal war das aber nicht, ob jemand schwul ist. Denn bis zum Juni 1994 stellte der Paragraf 175 sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe. Trotzdem demonstrierten am 28. Juni 1980 150 homosexuelle Männer und 30 lesbische Frauen. Sie zogen vom Sendlinger Tor über den Viktualienmarkt und Odeonsplatz bis zum Geschwister-Scholl-Platz. Danach wurde am Chinesischen Turm gefeiert.