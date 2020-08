Ein "dummer Fehler" und Rot für Zelic

In der Partie an der Elland Road vor 20 Jahren war es ein Fehler kurz vor der Halbzeit, der das Schicksal der Löwen besiegeln sollte. Nach einem Missverständnis zwischen Martin Stranzl und Keeper Michael Hofmann war Alan Smith in der 41. Spielminute zur Stelle und vollendete zum 1:0 für Leeds. Lorant sprach hinterher von einem "dummen Fehler". Zu allem Übel erhielt Ned Zelic eine Minute später nach einem Foul an Ian Harte auch noch die Rote Karte.